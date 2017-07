Diciduk Bareng Pretty Asmara, Penyanyi ini Akhirnya Bebas

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Erlyn Suzan bersyukur tak ikut ditahan bersama Pretty Asmara.

Wanita yang juga berprofesi sebagai DJ itu sempat dinyatakan positif narkoba dan diwajibkan menjalani rehabilitasi, namun akhirnya dibebaskan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kabar bahagia itu diunggah Erlyn lewat akun Instagram pribadinya. Di foto tersebut, dia terlihat berpose bareng rekan-rekan artis yang ikut diamankan pada Minggu (16/7) lalu.

Tak hanya itu, tampak petugas BNN juga ikut terekam berpose bersama.

“Alhamdulilah negative.. akhirnya bisa pulang .. thanks to Allah ..teman teman ,..thanks to Polda Metrojaya dan BNN,” tulis @erlyn_suzan sebagai keterangan foto yang diunggahnya.

Beragam komentar pun bermunculan dari netizen. Mereka bersyukur Erlyn bisa bebas. Namun ada juga netizen yang memberikan nasihat agar Erlyn bisa menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran.

“Syukur alhamdulillah,ikut seneng @erlyn_suzan ,mudah-mudahan hal yg sama tidak terulang kembali,jadikan ini semua sebuah pelajaran,” tulis @riamayasari166.

“Alhamdulillah,, semangat ya kak @erlyn_suzan jangan sampe terulang kembali ya kak,” sambung @ethandutt94.