Didoakan Meninggal Terlindas Truk, Ariel Tatum Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Ariel Tatum tak tinggal diam saat ada netizen yang nyinyir mendoakan dirinya agar cepat meninggal.

Entah apa yang mendasari, pemilik akun mayaramonasari tersebut mendoakan agar Ariel meninggal terlindas truk.

“Dasar pelacur muka buled, moga sekarat beneren lo kalau mampus dilingges truk. Selangkangan bosok (busuk) di makan belatung,” ucapnya.

Komentar tersebut langsung direspon kekasih Ryuji ini. Balasan Ariel tersebut membuat netizen lainnya terkejut.

Mencoba meredam amarah, Ariel hanya mengucap istighfar serta balik mendoakan agar mayaramonasari dilindungi Tuhan.

“@mayaramonasari astagfirullah.. Sending you my love and positivities mbak.. Saya doain semoga Tuhan selalu lindungi dirimu amiinn,” balasnya.

Respon Ariel ini, mendapat pujian dari netizen. Mereka menganggap Ariel saat ini lebih dewasa dan bijak menyikapi haters.(chi/jpnn)