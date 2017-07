Diiringi Keindahan Teluk Maumere, Jagoan Australia Jawara Etape I TdF 2017

SHARES

jpnn.com, FLORES - Start Tour de Flores (TdF) 2017 di Larantuka, Flores Timur berlangsung seru. Persaingan sengit sudah terjadi sejak kayuhan sepeda pertama.

Pembalap Australia Drew Morey bernomor punggung 94 dari Terengganu Cycling Team (Malaysia) menjadi juara etape pertama lomba balap sepeda internasional ini.

Morey menyelesaikan lomba berjarak 136,3 kilometer itu selama tiga jam 28 menit dua detik.

Posisi kedua ditempati Jamal Hibatullah nomor punggung 81 dari KFC Cycling Team (Indonesia) finis yang dua detik di belakangnya diikuti Genki Yamamoto dari Kinan Cycling Team (Jepang) dengan selisih waktu sepuluh detik dari sang juara.

Jamal dinobatkan sebagai Best Indonesian Rider, Best ASEAN Rider serta Best Asian Rider dalam etape ini. Gelar Best Climber atau yang mengumpulkan nilai terbanyak di King of Mountain, dipegang Wu Chih Hao dari Action Cycling Team.

Best Sprinter atau yang meraih nilai terbanyak dalam sesi sprint, diraih Hyeongmin Choe dari Geumsan Insam Cello. Dalam kategori tim, KFC Cycling Team menjadi yang terbaik. Tiga besar di general classification adalah Morey, Jamal dan Yamamoto (lebih lengkap lihat grafis).

Wakil Bupati Sikka Paolus Nong Susar bersama ribuan masyarakat menyambut kedatangan pembalap di garis yang berada di Kantor Bupati Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (14/7).

Paolus mengaku senang wilayahnya menjadi bagian dari TdF 2017 ini. Menurutnya, dengan dijadikannya wilayah Maumere rute ajang internasional ini akan turut membantu destinasi wisatanya kepada seluruh masyarakat Indonesia dan dunia.