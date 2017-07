Dijuluki Bayi Oscar, Ini 7 Kategori yang Berpotensi Dimenangkan Dunkirk

SHARES

Sebelum dirilis, Dunkirk sudah disebut ’’bayi Oscars’’ oleh para kritikus. Yakni, film yang terlahir buat memenangkan Oscars.

Berikut beberapa slot yang mungkin menjadi lumbung piala buat film Christopher Nolan itu. (fam/c18/na)

1. Film Terbaik

Paro pertama 2017 berlangsung seru. Banyak film dengan plot, tema, dan cerita yang apik. Dunkirk punya sisi unik yang tidak dimiliki film lain. Yakni, susunan hal kecil yang mendukung garis besar cerita, bahkan tanpa dialog panjang.

2. Aktor Terbaik

Pertanyaannya, siapa pemeran leading actor di Dunkirk? Apalagi, nomine dan pemenang Oscars pada masa lalu tumplek bleg di sana. Namun, karakter Tom Hardy bisa diajukan. Sebagai pilot dengan sebagian wajah yang ditutup, dia praktis berakting dengan matanya. Bahkan, ada meme yang menulis, ’’And the Oscar goes to... Tom Hardy’s eyeball.’’