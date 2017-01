Dikna Sambar 4 Gelar Miss Tourism International 2016

Dikna Faradiba. Foto: kemenpar

JPNN.com - Indonesia menutup 2016 dengan sempurna! Sabtu (31/12) malam waktu Malaysia, Dikna Faradiba mendonasikan empat gelar bergengsi untuk Indonesia di ajang Miss Tourism International (MTI) 2016.

Tuan rumah Malaysia yang menjadi musuh emosional Wonderful Indonesia sampai dibuat gigit jari lantaran gelar Miss Southeast Asia Tourism Ambassador 2016/2017 sukses disambar Putri Pariwisata 2015, Dikna Faradiba.

“Alhamdulillah DIkna dapat Best National Costume Miss Tourism International 2016, Miss Glowing Glojas Tourism International 2016, Most Prolific in Social Media,serta Miss Southeast Asia Tourism Ambassador 2016/2017. Dikna masuk top 5 juga,” ucap wakil Indonesia di MTI 2016, Dikna Faradiba, Minggu (1/1).

Ini adalah gelar terbaik yang mampu diboyong Indonesia dari ajang MTI ke Tanah Air. Pada Miss Tourism International 2008, Indonesia ada di posisi 15 besar. Di edisi 2009, Indonesia masuk top 10 MTI. Pada season 2013, Indonesia ada di posisi 20 besar.

Baru di 31 Desember 2016 kemarin, Indonesia bisa berdiri sejajar dengan 4 finalis dari negara lainnya seperti Brasil, Meksiko, Australia dan Selandia Baru, saat pengumuman pemenang MTI 2016. “Yang menarik, tiga dari top 5 kontestan adalah roommates. Brasil, Selandia Baru dan Indonesia satu kamar. Ini semua berkat doa dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Kemenangan ini untuk Indonesia,”sambungnya.

Yang lebih membuat Dikna bangga, national costume Indonesia juga diganjar gelar terbaik. Kostum kebudayaan Betawi Adat Betawi yang terdiri atas blus berwarna cerah dari bahan kain satin, rok gelap atau rok kun, dan hiasan kepala berupa kembang goyang dengan motif burung hong serta hiasan rambut berupa sanggul, mampu mengalahkan 60 kontestan dari seluruh dunia. Brasil yang sudah ngetop dengan busana kostum karnavalnya pun dipaksa bertekuk lutut di hadapan Indonesia.

“Itu rancangan mas Dynand Fariz, President Jember Carnaval Festival. Sangat mengesankan. Banyak jurnalis internasional yang menyorot national costume Indonesia,” sebut Dikna.

Untuk urusan kostum karnaval, Indonesia memang langganan juara. Dari WTM London, ITB Berlin, ATM Dubai, best national costume di Miss Universe 2014, Miss International 2014, Miss Suprantional 2014 dan 2015 dan masih banyak tempat lain di pasar utama, sudah banyak dimenangkan oleh kostum Indonesia.