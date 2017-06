Dilarang Donor, Luna Maya Titip Pesan Untuk Adik Jupe

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Niat mulia Luna Maya untuk bisa menyumbangkan darahnya kepada sahabatnya Julia Perez batal dilakukan.

Luna tidak diizinkan dokter melakukan donor karena baru saja melakukan vaksinasi. Padahal, wanita asal Denpasar ini sudah datang ke PMI tengah malam.

"Udah sampai jam 12 malam di situ akhirnya enggak jadi karena kata dokter jangan," ujar Luna kemarin.

Meski pupus harapannya untuk memberi darah kepada Jupe, dokter mengatakan Luna masih bisa donor beberapa minggu lagi.

"Aku bilang sama Nia (adik Jupe) kalau butuh (darah) let me know. Jadi aku tinggal ke sana," tandas Luna. (Glo/JPK/jpnn)