Disaksikan Kate Middleton, Andy Murray Lolos ke Babak Kedua Wimbledon

jpnn.com, LONDON - Juara bertahan Wimbledon, Andy Murray melangkah ke babak kedua usai mengalahkan petenis Kazakhstan, Alexander Bublik.

Dalam pertandingan di Centre Court, The All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Senin (3/7) malam WIB, petenis United Kingdom (Skotlandia) itu menang 6-1, 6-4, 6-2.

Pertandingan yang juga disaksikan langsung istri Pangeran William, Duchess of Cambridge Catherine 'Kate' Middleton ini sempat terhenti sesaat karena hujan.

Duchess of Cambridge Catherine 'Kate' Middleton menyaksikan perjuangan Andy Murray. Foto: AFP

Pertandingan antara Andy Murray vs Alexander Bublik sempat terhenti karena hujan. Foto: AFP

Murray yang kini duduk sebagai ranking satu dunia (ATP) dan juga unggulan pertama Wimbledon musim ini, butuh waktu satu jam 43 menit mengatasi Bublik.