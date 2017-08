Ditanya Soal Pacar, Cut Meyriska: Lagi On The Way, Mungkin Dia Kesasar

jpnn.com, JAKARTA - Sudah satu tahun terakhir ini artis Cut Meyriska menjomblo. Padahal pemain sinetron Anak Jalanan ini mengaku sudah siap diajak menikah.

"Pacar lagi on the way. Mungkin dia kesasar, alamatnya enggak tahu," kata Cut Meyriska saat ditanya soal pacar seraya tertawa.

Wanita disapa Chika ini mengatakan bahwa dirinya masih menjomblo lantaran belum menemukan pasangan yang pas.

“Aku tuh susah jatuh cinta, susah nyari yang pas. Maksudhnya, kan kita milih-milih (pasangan) buat serius. Bukan untuk pacaran aja, jadi benar-benar harus hati-hati,” jelas Chika saat ditemui di kawasan Bangka, Jakarta Selatan.

Menurut Chika, dia memang terlalu selektif dalam menentukan pasangan. Sebab, dia ingin mencari yang benar-benar serius.

“Penginnya cari yang lebih tua dari aku sih. Aku emang suka pria yang dewasa. Kalau bisa yang bedanya diatas aku empat sampai lima tahun,"tukasnya.(Jlo/jpnn)