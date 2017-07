Ditanya Soal Pernikahan, Viviane: Ntar aja ya, Aku Lagi...

Sammy Simorangkir. Foto: dok jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Viviane Tjeuw tampaknya enggan menanggapi kabar pernikahannya dengan Sammy Simorangkir. Saat dikonfirmasi mengenai rencana tersebut dia hanya tertawa.

“Ha ha ha, aku lagi meeting nih. Ntar aja ya teleponnya lagi,” ujar Viviane langsung mematikan telponnya.

Sebelumnya, Viviane disebut-sebut akan dinikahi mantan vokalis band Kerispatih itu. Kabar itu bermula dari unggahan foto lewat akun Instagram milik Sammy.

"Hi my future wife ..... menghitung hari," tulis Sammy yang mendapat sambutan dari Viviane.

"@sammysimorangkir i cant wait," balas Viviane di kolom komentar.

Tak hanya Sammy yang memberikan sinyal-sinyal kebahagiaan menuju hari pernikahan. Mantan istri Okan Cornelius ini juga sempat memposting video di Instagram pribadi miliknya. Video tersebut berisi tentang detik-detik saat sang kekasih melamarnya di sebuah kafe, dan di hadapan banyak orang.

"Viviane, gue enggak tau, gue dari tadi deg-degan... Will you marry me?" ucap Sammy yang kala itu langsung berlutut di hadapan Viviane dan menyodorkan sebuah kotak berisi cincin.(mg7/jpg)