DJ Diplo Tergila-Gila pada Kopi Luwak Bali

DJ. Diplo. Foto: Instagram

DISC JOCKEY asal Amerika Serikat, Thomas Wesley Pentz alias Diplo, terkesan dengan nikmatnya kopi luwak Bali.

Usai manggung di acara Island Life Project di Potato Head Beach Club Bali, Selasa (3/1) kemarin, dia menyempatkan diri ngopi di kawasan agrowisata Negari Luwak Coffee, Kabupaten Gianyar, Rabu (4/1).

Pentolan Jack Ü dan Major Lazer ini kagum dengan cita rasa khas kopi luwak Bali yang ia tuliskan di laman Instagram pribadinya.

"I can really appreciate Indonesians hustle for making coffee out of poop from a monkey dog bear thing in the Balinese mountains to a a bunch of rich coffee drinkers all over the world .. cheers.. im a say Kopi Luwak was pretty good tho . Ignore my sunburn face i keep forgetting I'm white ass cracker when I'm in tumbling through the jungle in my Louis Vuitton flip flops #dillarang," tulisnya memuji kopi tersebut.

Netizen Indonesia pun merasa bangga bahwa kopi luwak berhasil membuat Diplo mencintai Indonesia.

Mereka menuliskan berbagai pujian di kolom komentar dalam akun dj berusia 38 tahun itu.

"Kopi luwak Thank you've tried it daddy," puji akun fina.fiptiani.

"#DILARANG DOUBLE L HAHAHAHAHA," celetuk akun josephinealda yang mengoreksi huruf double L yang ditulis Diplo saat menulis tagar #dillarang.