DNCE Nervous Hadapi Fans Indonesia

jpnn.com - Band dance-rock asal AS, DNCE, ikut tampil di panggung Spotify on Stage di Hall C3 JIExpo, Kemayoran, Jakarta Utara, pada Rabu malam lalu (9/8). Itu adalah aksi pertama band tersebut di Indonesia.

Empat personelnya, yakni vokalis Joe Jonas, gitaris Jinjoo Lee, basis dan keyboardist Cole Whittle, serta drumer Jack Lawless, muncul dengan mengenakan topeng singa.

Begitu topeng dibuka, penonton histeris. Apa lagi kalau bukan efek bisa melihat wajah tampan Joe Jonas secara langsung. DNCE membawakan hit andalannya. Yakni Naked, DNCE, Body Moves, Almost, Toothbrush, Kissing Strangers, dan Cake by the Ocean.

Mereka juga membawakan medley cover lagu-lagu lama seperti The Scrub (TLC) dan Wanna Be (Spice Girls). Instrumen musik rock dan remix yang asyik untuk bergoyang berpadu dengan harmonis.

Bisa dibilang, DNCE adalah pengisi acara yang membawakan lagu paling banyak malam itu. ”Pokoknya, kalau kami manggung, penonton wajib heboh,” ucap Jonas.

Pria 27 tahun tersebut mengatakan bahwa energi positif dari fans bisa menular kepada mereka yang sedang berada di panggung sehingga semakin bersemangat tampil.

Dari Twitter dan Instagram, mereka tahu bahwa fans di Indonesia sangat excited. ”Karena fans Indonesia punya ekspektasi tinggi, kami agak nervous sebenarnya,” ujar Jonas.

Namun, setelah melihat antusiasme fans yang besar, para personel kagum. ”Pokoknya, fans di Indonesia keren banget. Yeah!” teriak Cole Whittle. (len/c11/ayi)