Dokter Ganteng Ryan Thamrin Tutup Usia

jpnn.com, JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari pembawa acara OZ Indonesia, dr.Ryan Thamrin. Dokter ganteng ini dikabarkan meninggal dunia di Pekan baru pada Jumat (4/8) sekitar pukul 03.30 WIB.

Informasi pertama kali diketahui dari pesan berantai yang beredar di grup.

"Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.. Telah berpulang ke Rahmatullah.. Dr Ryan Thamrin (Dr. OZ Indonesia), Pemenang Abang Jakarta Timur 2003, pada hari ini pukul 03.30 pagi di Pekanbaru. Mohon doanya, semoga Almarhum diberi tempat yang mulia di sisi Allah SWT dan diampuni segala dosanya serta diterima amal ibadahnya..Aamin YRA.. Selamat jalan Bang Ryan.. Terimakasih atas segala kontribusinya untuk membuat kita sadar akan pentingnya hidup sehat..We lost you very much and we will be missing you," demikian isi pesan singkat tersebut.

Di akun Instagram dokter ganteng kelahiran Tanjungpinang, 27 Mei 1978 itu pun sudah banjir dengan ungkapan duka cita. "Innalillahi wa Innailaihi Rajiun. Selama jalan dokter,” tulis riz_melyn.

“Innalillahi wa Innailaihi Rajiun semoga ditempatkan yang terindah ya dan diterima di sisi Alla SWT. Aammiin,” lanjut winnnless. “Innalillahiwainnailahirojiun.. Selamat jalan dokter Ryan, semoga amal ibadahmu diterima oleh Allah SWT. Terima kasih sudah menginspirasi kami ????????,” sambung mmhadi.

Sebelum memutuskan menjadi pembawa cara di OZ Indonesia, dr. Ryan Thamrin pernah menjadi cover boy di majalah Aneka Yess! dan sempat menjadi Abang Jakarta tahun 2003.(Jlo/jpnn)