Drama 10 Hari di Gedung Putih, Trump Bongkar Pasang Staf

jpnn.com, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memecat Anthony Scaramucci dari jabatan direktur komunikasi Gedung Putih, Senin (31/7) lalu. Pencopotan itu terjadi hanya sepuluh hari sejak pria 53 tahun tersebut menjabat.

Beberapa jam sebelum mengumumkan pemecatan Scaramucci, taipan 71 tahun tersebut menunjuk John F. Kelly sebagai kepala staf Gedung Putih yang baru. Dia menggantikan Reince Priebus yang konon dipaksa untuk meletakkan jabatan pada 27 Juli.

Nah entah atas masukan Kelly atau keputusan Trump sendiri, tak lama setelah pergantian kepala staf, Gedung Putih juga mendepak Scaramucci. ”Presiden berpendapat bahwa komentar-komentar Anthony (Scaramucci) tidak sopan. Tidak semestinya komentar seperti itu keluar dari mulut seorang pejabat seperti dia,” kata Sarah Huckabee Sanders, juru bicara Gedung Putih.

Sebelum keputusan untuk memecat Scaramucci diambil, Kelly dan Scaramucci sempat melakukan pertemuan empat mata. Pertemuan itu berlangsung di ruangan Kelly pada Senin pagi.

Akhir pekan lalu presiden ke-45 Negeri Paman Sam tersebut mengumpulkan para penasihatnya dan minta masukan dari mereka tentang Scaramucci. Sebab, sejak ditunjuk sebagai direktur komunikasi, Scaramucci berkali-kali mengeluarkan pernyataan yang tidak sopan tentang koleganya sendiri. Padahal, tujuan memilih Scaramucci adalah memperbaiki reputasi Gedung Putih yang terbelit skandal.

”Sampai hari ini tadi (Senin), dia (Scaramucci) tidak punya pikiran untuk mundur. Dia memang melakukan kesalahan. Tapi, dia berpikir bakal mampu memperbaikinya,” ungkap seorang pejabat Gedung Putih yang dekat dengan Scaramucci.

Dia mengatakan, politikus dari Kota New York yang punya julukan The Smooch itu baru tahu bahwa Trump tak menginginkannya lagi setelah menghadiri pelantikan Kelly di Oval Office.

Pekan lalu Scaramucci menjadi bintang media. Berita tentang donatur Partai Republik tersebut menghiasi hampir semua surat kabar AS. Itu terjadi setelah dia mengumpat tentang Priebus dan pejabat Gedung Putih lainnya, Steve Bannon. Semuanya bermula dari laporan The New Yorker dan CNN tentang makan malam Scaramucci dengan orang-orang penting Fox News. Yakni Sean Hannity dan Bill Shine.