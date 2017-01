Drum The Beatles Bakal Dilelang, Minat?

Foto via TMZ

jpnn.com -Apa pun tentang band The Beatles, masih selalu dicari. Kali ini satu set drum milik band asal Liverpool tersebut bakal dilelang. Drum itu digunakan untuk rekaman lagu Love Me Do.

Love Me Do merupakan lagu yang bersejarah bagi perjalanan karier The Beatles. Lagu itu menjadi lagu pertama dari Paul McCartney cs, yang masuk menjadi peringkat pertama tangga lagu di Amerika Serikat pada 1964.

Dalam sesi rekaman Love Me Do, bukan Ringo Starr yang bermain drum. Saat itu posisi drummer dipegang oleh Andy White.

Love Me Do diciptakan beberapa tahun sebelum lagu itu direkam. Nyanyian ini juga memperdengarkan isian harmonika dari John Lennon.

Seperti dilansir laman NME, Senin (23/1), lelang drum ini akan dimulai pada 26 Januari 2017 mendatang. Harga awal dibuka mulai USD 75 ribu atau sekitar Rp 1 miliar.

Kondisi fisik drum itu masih bagus. Pada bagian depan bass drum tertulis nama White, judul lagu, logo The Beatles, dan merk Ludwig. (ded/jpg/jpnn)