Dua Delegasi Asing sudah Kunjungi Rumah Desain LLP-KUKM

Tim Rumah Desain saat berpose dengan delegasi negara asing saat berkunjung beberapa waktu lalu. Foto: source LLP-KUKM Kemenkop dan UKM.

jpnn.com - Baru seminggu diluncurkan, keberadaan Rumah Desain di Lantai B1 Gedung SMESCO RumahKU (Rumahnya Koperasi dan UMKM) benar-benar bikin penasaran.

Tak hanya penikmat fashion, desainer, dan pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang sengaja datang, tapi pejabat negara sahabat pun menyempatkan diri berkunjung ke ’’rumahnya desainer’’ yang berlokasi di kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Kamis (2/3) lalu, delegasi yang diutus Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz al-Saud tersebut menjadi delegasi dari negara sahabat pertama yang menyaksikan produk-produk hasil kreativitas para desainer dan pelaku UKM binaan Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi Usaha Kecil Menengah (LLP)-KUKM Kemenkop dan UKM.

Bahkan, pejabat Kerajaan Arab Saudi yang terdiri dari Dr Ghsaan Alsuliman (The governor of SME authority), Dr Abduallh Alsghair (Deputy Governor), Emad Alharshan (Manager of the Governor Office), Ayman Mirdad Atase (Kepala Bagian Perdagangan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta), disuguhi fashion show busana muslim dari mitra LLP-KUKM.

’’Kami merasa bangga dan tersanjung dengan delegasi yang diutus Raja Salman tersebut untuk mengunjungi Rumah Desain yang baru kami launching akhir Februari tersebut,’’ ujar Direktur Utama LLP-KUKM Ahmad Zabadi di Jakarta, Senin (6/3).

Menurut Zabadi, Smesco Indonesia sudah banyak dilirik oleh negara asing yang ingin bekerjasama. Artinya, LLP-KUKM akan mendukung usahawan kecil menengah tidak hanya eksis di pasar domestik, tapi bisa bersaing di pasar global.

’’Ya, ini menjadi kesempatan bagi para UKM untuk bisa melebarkan sayapnya memasarkan produk hingga ke pasar dunia. Saya yakin dengan produk kreatif dari UKM binaan bisa berbicara di kancah internasional,’’ tegasnya.

Tak hanya itu, delegasi Pemerintah Korea Selatan yang diwakili Small and Medium Business Administration (SMBA) pada Jumat (3/3) pun menyempatkan waktunya dengan mengunjungi Rumah Desain yang baru di-launching pada Senin (27/2). Bahkan, LLP-KUKM langsung menjalin kerjasama untuk mengembangkan UKM Indonesia-Korea di pasar global.