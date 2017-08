Duh, Cantik Banget, Raisa Jadi Dewi Matahari

jpnn.com - Pangggung perayaan HUT SCTV yang digelar semalam menghadirkan sederet penyanyi ternama. Salah satu di antaranya adalah Raisa.

Dara cantik itu tampil anggun sebagai Dewi Matahari. Mendapatkan kesempatan tersebut, Raisa mengucapkan rasa terima kasihnya.

Hal ini disampaikan melalui akun Instagramnya. “Tampil jadi Dewi Matahari untuk Surya Citra Televisi! Happy birthday SCTV, thanks for having me tonight,” katanya.

Melihat penampilan Raisa, netizen pun membanjiri kolom komentar dengan beragam pujian untuk calon istri Hamis Daud itu..

“Ma Syaa Allah kenapa cantik banget sih,” kata akun stslmh. "Pantesan terang selalu, mataharinya ini,” ucap akun nitafadlillah29.

“Semoga pas akad nikah dan resepsi lebih keluar lagi aura cantiknya ya kak @raisa6690,” papar akun nuratikahzahrina.

Sumber : Pojoksatu