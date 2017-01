Duh! Kata Nagita, Cawagub DKI Ini Lebih Oke dari Raffi

Nagita Slavina. Foto dok JPNN.com

SHARES

jpnn.com - Artis Nagita Slavina (28), yang biasa dipanggil Gigi, mengatakan bahwa ada seorang pria yang lebih tampan daripada suaminya, Raffi Ahmad (29).

Menurutnya, pria itu adalah calon wakil gubernur (cawagub) Sandiaga Uno, yang berdampingan dengan calon gubernur (cagub) Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Kalau Bang Sandi, selain berwibawa, ganteng, juga lebih ganteng dari suami saya," ujar Gigi lalu tersenyum dalam konferensi pers program Santai Sore Anies-Sandi di Waroeng Sunda, Jakarta Barat, Senin (30/1).

"Istri saya lebih seneng ke Mas Sandi karena ganteng, biasa lah ibu-ibu, he he he," timpal Raffi.

Namun, Gigi menekankan bahwa pernyataan itu merupakan bentuk pujian bagi Sandi, yang dinilainya cocok untuk menjadi wagub DKI Jakarta.

Kendati oleh Gigi ia dianggap kalah ganteng dari Sandi, Raffi tak membantah itu. Raffi bahkan juga memuji pengusaha tersebut.

"Saya kenal personal sama Bang Sandi, cukup kenal, beberapa kali ketemu. Saya seneng, beliau kan pebisnis dan saya lagi belajar bisnis. Saya juga salut lah dia punya niat untuk terjun mengabdikan diri kepada masyarakat, itu luar biasa," ujar ayah satu anak ini.

"Biasanya, kalau business man itu, kalau sudah kaya lupa sama masyarakat. Tapi, Bang Sandi mau turun dan saya juga yakin Bang Sandi udah ada duit, kaya, enggak mungkin macem-macem," tambahnya. (prs/rmol)