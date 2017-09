Duh! Tunjangan Tutor PAUD sudah Delapan Bulan Belum Cair

PAUD. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, INDRALAYA - Ribuan tutor PAUD dari 370 PAUD/TK yang tersebar di Bumi Caram Seguguk, Kabupaten Ogan Ilir (OI), sudah delapan bulan belum gajian.

Uang tunjangan untuk para tutor ini terhitung Januari-Agustus 2017 belum dibayarkan.

“Saya mewakili tutor lain, berharap tunjangan segera dibayar. Informasinya, kemarin, akan dibayar sebelum Idulfitri, tapi nyatanya sampai sekarang belum juga kami terima,’’ ujar Asmida, salah satu tutor PAUD di Desa Tanjung Atap Barat, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten OI.

Terpisah, Kabid PAUD Dikbud Pemkab OI Herianto mengakui tunjangan untuk para tutor PAUD belum dibayarkan sejak Januari. Pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin agar segera dibayarkan.

“Kami sudah mengajukan kepada BPKAD OI pada bulan Mei 2017 lalu, dan rencananya pembayaran semula dibayar secara triwulan. Sekarang dibayar per semester atau enam bulan sekali,’’ katanya.

Besaran anggaran tunjangan tutor PAUD per semesternya, kata Herianto, sebesar Rp2 miliar atau Rp4 miliar per tahunnya. Dengan rincian Rp9 juta/tahun/PAUD. Jadi, untuk per semesternya setiap PAUD akan menerima Rp4,5 juta. Anggaran tersebut murni dari APBD Kabupaten OI, untuk 370 PAUD dan TK yang ada di OI. Masing-masing PAUD terdiri satu orang pengelola PAUD dan tiga orang tutor.

Namun, pihaknya berharap para tutor PAUD tetap bersabar. Karena itu, pihaknya akan terus berusaha agar dapat dilakukan pencairan sesegera mungkin. (sid/lia/ce4)