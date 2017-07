Duh..Gagal Fokus Lihat Baju Jaring-Jaring Nikita Mirzani

SHARES

jpnn.com - NIKITA Mirzani rupanya sudah tidak ambil pusing dengan cibiran para hater soal pakaian yang dipakainya.

Setelah libur Lebaran usai, Niki, kembali bekerja dan mengisi acara di tempat hiburan malam.

Tak tanggung-tanggung, pakaiannya yang dipakainya juga berhasil membuat warganet gagal fokus.

Niki memakai baju jaring-jaring kecil transparan hitam yang menunjukkan secara jelas bra yang dipakainya termasuk bagian tubuh lainnya.

Dia juga memakai celana jins super pendek nan seksi.

"Yasss, so glad to be back on stage after awhile. Thank u for having me and I'll be forever yours," tulis ibu dua anak itu sebagai keterangan foto yang diunggah di akun Instagram-nya.

Banyak warganet yang memuji gaya berpakaian Nikita tapi tidak sedikit juga yang mencelanya.

Niki lagi-lagi dicap sebagai ibu yang tidak bisa memberi contoh baik untuk anak perempuannya.