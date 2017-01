Dukung BCL, Kelamin Dena Rachman Malah Dibahas

Dena Rachman. Foto JPNN.com

jpnn.com - Dena Rachman memberi dukungan kepada Bunga Citra Lestari (BCL). Sokongan itu berupa berfoto di depan poster gede sahabatnya.

Pose itu kemudian diunggah di akun instram Dena Rachman dengan menulis:

“Yes it’s her! Happy to support my friend @bclsinclair of her upcoming “It’s Me BCL Concert”! And this time it is not just moral support, but full hard work support as part of the producer team! Fingers crossed! And yes please be sure to buy the ticket & enjoy the concert!,” kata Dena.

Bukannya komentar positif yang didapat dari netizen, justru kelamin Dena malah disorot.

Netizen malah sibuk membahas bagian intim Dena Rachman.

Mereka menilai, pose Dena yang sedikit membuka kakinya itu membuat bagian intimnya terlihat jelas.

Karenanya, ia pun jadi bahan kecaman. “Wowo belahan jiwanya kelitahan coy.. transparan,” kata akun pariaman_terhits.

“Masih setengah” atas perempuan, bawah laki-laki,” ujar akun aditiya__.