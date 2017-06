Dulu Mati Suri, Kini Jadi Tempat Favorit

SHARES

jpnn.com, SURABAYA - Perjalanan Lenmarc Mal sebagai salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya menarik untuk diikuti. Setelah sempat mati suri karena sepinya tingkat kunjungan dua tahun terakhir, kini mal yang berada di kawasan Surabaya Barat tersebut mulai bangkit.

Bahkan, tak sekadar bangkit, Lenmarc kini seolah menjadi tempat idola baru bagi masyarakat Metropolis. Mal yang sempat memiliki banyak ruang kosong karena tenant tidak memperpanjang kontrak, kini mulai dipenuhi dengan brand-brand ternama. Sebut saja Transmart, Starbucks, Hongkong Garden, dan Cacayo. ”Sebulan lagi akan hadir Trans Studio dengan arena permainan yang cocok untuk keluarga,” jelas Marketing Communication Manager Lenmarc Mal Kukuh F. Soeharno.

Menurut Kukuk, mengubah keadaan dari sepi menjadi ramai bukanlah pekerjaan yang mudah. Butuh fokus dan kerja keras. ”Alhamdulillah, dalam enam bulan, perubahan itu mulai terlihat,” jelas dia.

Dengan hadirnya brand-brand baru ditambah eksistensi brand lama, Lenmarc terus mencatatkan pertumbuhan positif dalam hal traffic. Total kenaikan pengunjung ada di angka 30 – 35 persen. Bahkan, jika Trans Studio sudah mulai beroperasi, Kukuk optimistis traffic akan naik 30 persen kembali.

Kenaikan tingkat kunjungan tidak lepas dari strategi cerdas yang dilakukan manajemen. Di antaranya mengubah target dan spesifikasi mal. Yang dulunya lifestyle mall menjadi family mall dengan mengedepankan hiburan keluarga dan makanan.

Beberapa event dilakukan untuk mendukung tercapainya target. Yang terbaru adalah Robot vs Dinobot the Last Fight. Para pengunjung dipuaskan dengan aneka ragam robot dan dinosaurus. Beberapa di antaranya adalah sumo robot, soccer robot, catcher robot, robot rover, robobuilder, dan isobot. Ada juga robot waiter, robot underwater, robot linetracer, dan robot tank.

Kukuk berharap ajang itu menjadi hiburan yang menarik bagi anak-anak. Juga memberikan edukasi dengan cara yang menyenangkan. ”Mereka juga berfoto bersama dan naik robot yang disediakan,” jelas Kukuk. (JPNN/pda)