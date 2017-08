Dulu Rp 50 Ribu, Kini Harga BBM di Ilaga Papua Rp 6.500 per Liter

jpnn.com, PAPUA - Bupati Ilaga Kabupaten Puncak Papua, Willem Wandik menyampaikan rasa terima kasihnya lantaran harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami penurunan.

Hal itu dia sampaikan saat mengikuti Dialog Sinergi Membangun Bangsa di Bangsal Sewokoprojo, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta pada Sabtu (12/8) kemarin.

"Kami bangga karena sudah cukup lama menanti. Kami merasakan 2016 harga BBM di kota Ilaga kabupaten Puncak dan daerah pegunungan 50 ribu per liter, kalau lagi langka harganya menjadi 100 ribu per liter. Namun sekarang harganya sudah turun menjadi 6.500 per liter. Saya atas nama masyarakat Papua menyampaikan terima kasih kepada kinerja pemerintah yang luar biasa," ujar Willem.

Willem menambahkan selain harga BBM, harga semen di kabupaten Puncak juga mengalami penurunan.

Selain harga BBM dan semen, Willem menjelaskan penurunan harga barang-barang kebutuhan disebabkan semakin banyaknya transportasi yang masuk ke wilayah Puncak Papua.

"Tadinya harga barang-barang masih mahal. Semakin banyak transportasi, pesawat sudah masuk, Puji Tuhan sekarang harga mulai turun dan perekonomian kami meningkat," tandas Willem.(chi/jpnn)