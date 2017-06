Durant Gila! Warriors Pukul Cavaliers di Game Pertama Final NBA

SHARES

jpnn.com - Power forward Golden State Warriors Kevin Durant mengamuk di Oracle Arena, Oakland, Jumat (2/6) pagi WIB. Sumbangan 38 point dari Durant, mengantar tuan rumah menang di game pertama final NBA atas Cleveland Cavaliers.

Sejak awal pertandingan, semua yang dilakukan Durant lancar. Cetak poin, passing, block, kasih umpan. Semua mulus. Durant kini bergabung dengan Shaquille O'Neal, Michael Jordan dan Rick Barry di klub pemain yang mencetak 25 point atau lebih dalam enam pertandingan final NBA pertama mereka.

On fire-nya Durant membuat Warriors pun lebih leluasa. Di sisi lain, Stephen Curry juga tak tampil jelek. 28 point.

Sementara dari kubu juara bertahan, LeBron James tak terlalu cemerlang meski lumayan mencetak angka, 28 point.

Namun Kyrie Irving, Kevin Love, JR Smith dan lainnya tampak belum berapi-api melakoni final.

Warriors memang mendominasi. Di kuarter pertama unggul 35-30. Kemudian 25-22 di kuarter kedua. Lalu 33-20 di kuarter ketiga dan 20-18 di kuarter keempat. Skor 113-90 membuat Warriors unggul 1-0 (format best of seven).

Kemenangan ini membuat Warriors menjadi tim yang masih belum terkalahkan atau kehilangan satu game pun sejak babak pertama playoff. Wow.

Game kedua final NBA masih akan berlangsung di markas Warriors, Senin (5/6) dini hari.