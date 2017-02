Edan! Istri Sendiri Ditonjok, Diinjak, Ditikam dan...

Ilustrasi. Foto: pixabay

jpnn.com -Nasib menyedihkan menimpa An (37), seorang ibu tiga anak di Sorong Barat, Papua Barat. Lengan kanan, pipi dan kepalanya luka sobek. Wajah dan sekujur tubuhnya memar.

Minggu (5/2) kemarin, An menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya RM (39). An dianiaya dengan senjata tajam dan seutas tali.

Merasa terancam dengan ulah RM, An terpaksa melaporkan sang suami ke pihak kepolisian Sorong Barat. Bukan berarti ia tak mencintai suami yang telah memberikannya tiga orang anak. An hanya ingin RM jera dan merubah sikap ringan tangannya.

“Memang dia (RM.red) kalau mabuk pasti pukul bicara kasar, karena ini sudah keterlaluan, saya lapor ke polisi,”kata An dengan mata berkaca-kaca, pada Radar Sorong, Selasa (7/2) di Kantor Polsek Sorong Barat.

An menceritakan, kekerasan brutal yang membuatnya nekat melaporkan RM terjadi pada Minggu (5/2) pukul 01.00 WIT. Saat itu RM pulang diduga dalam kondisi terpengaruh minuman keras (miras). Melihat RM sempoyongan dan mulai bergumam tak jelas, An memilih untuk menghindar. Dia tahu betul, jika terpengaruh miras, RM akan mudah marah bahkan main tangan pada An dan anak-anak.

Setelah beberapa menit, An mulai mendekati RM. Dia pun mencoba berkomunikasi dengan RM. Dengan lembut, An menanyakan hasil pekerjaan RM selama seharian. Tak disangka, pertanyaan itu membuat RM naik pitam.

Tanpa menunggu aba-aba, RM langsung melontarkan kalimat kasar pada An. Dengan ringan dia mulai melayangkan tinju ke wajah istri yang telah bersamanya selama sembilan tahun. Tak puas menonjok wajah An, RM kembali menjambak An kemudian membenturkan kepala An ke tembok. “Saya jatuh, langsung dia injak saya,”kata An terisak.

Penderitaan An belum berakhir, RM kemudian ke dapur dan mengambil sebilah pisau. Dengan brutal RM hendak mengarahkan pisau ke tubuh An. Beruntung An masih memiliki cukup kekuatan, dia berhasil menangkis pisau yang menyasar ke tubuhnya.