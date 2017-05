Ehem... Aktor Hollywood Ngebet Nikahi Mantan Istri Tommy Soeharto

Bobby Tonelli dan Tata Cahyani. Foto: Instagram Bobby Tonelli

jpnn.com, JAKARTA - Kilau Raden Ayu Ardhia Pramesti Regita Cahyani tak memudar setelah bercerai dengan Tommy Soeharto.

Wanita yang karib disapa Tata Cahyani itu tetap menjadi magnet bagi pria.

Pria yang beruntung merebut hati Tata adalah aktor asal Amerika Serikat Bobby Tonelli.

Bobby merupakan aktor yang membintangi film Hollywood seperti Lost in the Pacific, No Tomorrow, dan Cages.

Saat ini, Bobby dikenal sebagai pembawa acara serial televisi Celebrity Car Wars yang ditayangkan stasiun televisi History Channel Asia.

Bagaimana kisah asmara Tata dan Bobby?

“Saat itu, saya baru saja putus dengan Joanne Peh yang sudah menjadi kekasihku selama empat tahun. Saat itu, saya merasa terpuruk. Saya sedih berbulan-bulan. Dengan motivasi dari teman-teman dan rekan media, saya membuka diri untuk berkenalan dengan perempuan lain. Kami bertemu pertama kali pada Mei 2013. Bertemu beberapa kali, kemudian kami resmi berkencan,” terang Bobby sebagaimana diansir Radar Banyumas, Selasa (16/5).

Tata dan Bobby juga tak sungkan memamerkan kemesraan di media sosial Instagram.