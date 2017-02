Eks Penggawa Liga Belgia Ini Akhirya Mendarat di PSM

Arthur Irawan. Foto: instagram

SHARES

jpnn.com - Rekrutan anyar PSM Arthur Irawan, akan diturunkan saat menghadapi Persela dalam penyisihan grup Piala Presiden 2017 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu, (12/9).

Eks penggawa Waasland-Beveren (Liga Belgia) itu memang masih berstatus seleksi. Proses negosiasinya pun masih berlangsung. Hanya saja, pemain berusia 23 tahun itu sudah tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Selasa malam, 7 Februari.

"Iya besok (hari ini) ikut latihan. Semoga negosiasinya deal pekan ini," kata Arthur kepada Fajar (Jawa Pos Group), Selasa. CEO PT PSM, Munafri Arifuddin, berharap Arthur bisa menunjukkan kualitasnya selama seleksi.

Manajemen dan tim kepelatihan akan memberikan kesempatan kepada sang pemain berlaga bersama PSM di Piala Presiden melawan Persela Lamongan di Bandung, Minggu, 12 Februari nanti "Masih seleksi. Ia ikut (ke Bandung)," kata Appi, sapaan akrabnya.

Selain PSM, sesungguhnya ada beberapa tim yang mengincar servis jasa pemain kelahiran Surabaya 3 Maret 1993 itu. Meski demikian, manajemen tidak ingin buru-buru mengikat Arthur dengan kontrak.

"Ia bebas memilih tim. Kalau bagus diikat, kalau tidak dilepas," sebut suami Melinda Aksa itu.

Sinyal kuat bakal bergabungnya eks pemain Malaga B (Liga Spanyol) itu terlebih dahulu disampaikan Pelatih PSM, Robert Alberts di akun instagramnya.

Robert memposting gambarnya dirinya berpose dengan Arthur. Tidak lupa pelatih asal Belanda itu menyertakan caption bertuliskan, "Welcome to Makassar Arthur Irawan. Look forward to see you in action".