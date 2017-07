Eks Vokalis Oasis Minta Maaf kepada Fans di Indonesia

SHARES

jpnn.com - Meski terkenal arogan dan selengean, eks vokalis Oasis Liam Gallagher cukup sensitif terhadap perasaan penggemarnya. Dia tak ragu meminta maaf ketika mengecewakan mereka.

Seperti yang baru saja dilakukannya kepada penggemar di Indonesia. Adik Noel Gallagher ini meminta maaf karena konsernya di tanah air ditunda.

Sejatinya, Liam dijadwalkan menggelar pertunjukan di Jakarta 8 Agustus mendatang. Permohonan maaf disampaikan langsung lewat akun Facebook resmi pria asal Manchester, Inggris itu.

"Sorry to announce that the gig in Indonesia, has been put back to 14th Jan 2018 due to unforeseen schedule conflict. Stay cool and stay safe. As you were LG x," tulis Liam Gallagher.

Seperti diketahui, konser Liam Gallagher seharusnya dijadwalkan diadakan di Ecovention, Ancol, Jakarta, pada 8 Agustus 2017.

Namun beberapa waktu lalu pihak Nada Promotama selaku promotor mengumumkan penundaan jadwal itu. Konser jadinya diselenggarakan pada 14 Januari 2018 mendatang.

Menurut pihak promotor, penundaan terjadi karena adanya masalah jadwal yang dialami Liam Gallagher. Pria asal Inggris itu juga mengungkapkan hal serupa dalam tulisannya di Facebook.

Meski demikian, para penggemar yang sudah membeli tiket otomatis bisa menggunakannya untuk konser pada Januari 2018 nanti. Sementara bagi yang ingin refund tiket juga diperbolehkan. (ded/JPC)