ELL: Idiom dengan Kata Bunga Mawar

Ada sejumlah ungkapan dalam bahasa Inggris yang umum digunakan yang mengandung kata ‘rose’ atau ‘bunga mawar’. Mari ketahui apa artinya ketika seseorang mengatakan 'everything is coming up roses' dan pelajari bagaimana cara melihat melalui 'rose-coloured glasses’.

Ungkapan 'there is no rose without thorns' atau 'tidak ada mawar yang tidak berduri' berarti bahwa untuk menikmati sesuatu yang indah dan menyenangkan, Anda harus mengalami sesuatu yang sulit atau menyakitkan.

It is a very well-paid job and I know I will love it, but travelling for an hour and 30 minutes each day by train will be difficult. Oh well, there is no rose without thorns." ("Ini adalah pekerjaan yang dibayar dengan sangat baik dan saya tahu saya akan menyukainya, tapi bepergian selama satu jam dan 30 menit setiap hari dengan kereta akan sulit. Oh well, tidak ada mawar tanpa duri.")



Ungkapan 'A rose among the thorns' atau ‘a rose between the thorns' yang alias 'Mawar di antara duri', mengacu pada bunga (suatu keindahan) yang berada di antara duri (sesuatu yang tidak memiliki keindahan yang berarti).

Ungkapan itu biasanya diucapkan dalam nada bercanda dan sebagai pujian saat ada seorang wanita diantara sekelompok pria.



"They wanted to take a family picture but there was only one female in the group of seven males and everyone wanted to stand next to her. That's what happens when there is a rose among the thorns." ("Mereka ingin mengambil foto keluarga tapi hanya ada satu perempuan dalam kelompok beranggotakan tujuh laki-laki dan semua orang ingin berdiri di sampingnya. Itulah yang terjadi ketika ada mawar di antara duri.")

Sementara itu melihat situasi melalui 'rose-coloured glasses', atau 'rose-tinted glasses' alias 'kacamata berwarna sekuntum mawar' bermakna bersikap optimistis atau penuh harapan. Situasinya mungkin menantang atau sulit, tapi seseorang bisa memutuskan untuk melihatnya dengan cara yang positif.



"I haven't finished my English assignment and the deadline is this afternoon, but I'm looking at it with rose-coloured glasses.("Saya belum menyelesaikan tugas bahasa Inggris saya dan tenggat waktu adalah sore ini, tapi saya melihatnya dengan penuh harapan.")



Ungkapan 'stop and smell the roses' atau 'menghentikan dan mencium bau mawar' berarti meluangkan waktu untuk menghargai dan merenungkan aspek kehidupan yang berarti dan positif.

"I was so busy with work and study that I forgot to stop and smell the roses."("Saya begitu sibuk dengan pekerjaan dan belajar bahwa saya lupa untuk merenungkan kehidupan.")

Jika sesuatu dikatakan 'everything is coming up roses', maka situasi itu berjalan dengan sangat baik.



"I just started attending a new English class. Everything's coming up roses."("Saya baru saja mulai menghadiri kelas bahasa Inggris yang baru, semuanya akan muncul mawar.")

