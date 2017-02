ELL: Penggunan Kata 'Fit' dan 'Suit'

SHARES

Apa perbedaan antara kata 'fit' dan 'suit'? Bagaimana anda menggunakan kedua kata ini dalam percakapan sehari-hari? Simak penjelasan berikut untuk mengetahui lebih lanjut.

Selembar pakaian yang dikatakan 'fits' artinya ukurannya tepat.

"The white jacket fits you." (Jaket putih itu pas dengan anda)

"The hat fits." (Topi itu pas.")

Anda dapat juga menggunakan kata 'fit' untuk membicarakan tentang perabotan yang ukurannya tepat atau pas.

"This table fits here." (Meja itu ukurannya pas disini)

"I don't think the bookcase will fit in my new apartment. It's too big." ("Saya tidak yakin rak buku itu akan pas ukurannya di apartemen saya)

Jika anda sedang membicarakan soal pakaian yang dikatakan 'suits' dengan anda, itu artinya, pakaian tersebut menbuat anda terlihat baik.