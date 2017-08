Ello Terciduk Narkoba, Aurelie Moeremans: I Love You Always No Matter What

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Marcello Tahitoe yang akrab disapa Ello dikabarkan ditangkap polisi karena dugaan kasus narkoba. Sebagai kekasih, artis peran Aurelie Moeremans tetap memberikan dukungannya pada sang kekasih.

Tiga hari lalu, Aurelie tampak mengunggah foto hitam putih bersama sang kekasih di Instagram. Pada foto itu, Ello terlihat tersenyum bahagia dipeluk mesra oleh Aurelie.

“I Love You always no matter what,” tulis Aurelie sebagai keterangan foto yang diunggahnya pada Selasa (8/8).

Melihat unggahan itu, warganet pun langsung ikut memberikan dukungan pada keduanya.

“Alhamdulillah neng pacarnya ketangkap juga gara" narkoba smoga pacar neng cepet tobat????????????,” celetuk nunuo_irham. “Ello kenapa kok bisa ketangkep?,” balas alditahervianto. “Sabar ya kaa,” lanjut vykanastasia.

“Terbaiklah kalian, apapun yang terjadi tetap semangat, tetep saling support n sayang,” kata trisnacandrika. “Jangan pernah ninggalik kak @marcello_tahitoe ya kak @aurelieowreally. Walaupun apa yang terjadi... sedih dengernya, tapiii semua pasti ada hikmat dari Tuhan,” sambung widyawatiwijaya.

“Tetap semangat.. bantu kak Elo buat bangkit,” nanadnad11. “#sayabersamamarcello,” dewanggoro.(Jlo/jpnn)