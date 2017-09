Elon Musk: AI Lebih Berbahaya daripada Korut

jpnn.com - Saat dunia mencemaskan Korea Utara (Korut) dan program nuklirnya, Elon Musk tidak. CEO SpaceX dan bos Tesla itu justru mengkhawatirkan hal lain.

Yakni, artificial intelligence alias AI atau kecerdasan buatan. Tokoh 46 tahun tersebut menyatakan bahwa AI jauh lebih berbahaya ketimbang Korut.

Menurut dia, AI justru punya potensi yang sangat besar memicu Perang Dunia III (PD III).

”Korut berada pada peringkat bawah daftar penyebab hancurnya peradaban manusia. Menurut saya, persaingan AI kelas tinggi antarnegara justru lebih mungkin memicu lahirnya PD III,” cuit Musk lewat akun Twitter-nya.

China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo. — Elon Musk (@elonmusk) September 4, 2017