Empat Negara Berebut Tiket Final WSDC 2017

jpnn.com, DENPASAR - Babak semi final WSDC 2017 menyisakan empat tim dari empat negara. Yaitu tim South Afrika melawan tim England dan tim Singapore melawan USA.

Keempat tim tersebut memerebutkan tiket menuju babak grand final yang merupakan babak akhir dari penentu juara di WSDC 2017.

Selain mencari juara, dalam perhelatan WSDC 2017 juga akan memberikan penghargaan kepada peserta dengan kategori pembicara terbaik atau best speaker serta penghargaan lainnya berupa English as Second Language (ESL) speakers, English as Foreign Language (ELF) world semifinalists, world grand finalists dan world champions.

Convenor WSDC 2017, Kristi Ardiana mengungkapkan perasaan bahagia karena perhelatan WSDC telah tiba pada detik-detik yang dinantikan.

"Kami merasa senang sekali WSDC tahun ini sudah sampai tahap final. Karena untuk persiapannya sendiri, sudah berlangsung selama dua tahun," ujar Kristi, Rabu (9/8).

Untuk negara yang masuk semi menurut Kristi memang layak, karena negara-negara tersebut penampilannya bagus.

Mengenai persiapan untuk grand final besok, lanjut Kristi, panitia sedang menyiapkan.

"Untuk kelancaran grand final besok, malam ini akan diadakan gladi kotor untuk closing," tandasnya. (esy/jpnn)