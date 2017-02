Empat Satria Bergitar Siap Panaskan Ancol

Generation Axe. Foto: Instagram

SHARES

jpnn.com - Satu lagi konser kejutan dipersembahkan promotor senior di industri musik Indonesia, Original Production.

Promotor bentukan Tommy Pratama siap menggelar konser dengan empat satria bergitar pada bulan April mendatang.

Konser bertajuk Generation AXE A Night of Guitars World Tour Asia 2017 LIVE Concert in JAKARTA akan digelar pada 21 April mendatang di Ecovention Ancol, Jakarta Utara.

"STOP PRESS!!! Concert of the Year 2017 Original Production proudly present YNGWIE MALMSTEEN STEVE VAI ZAKK WYLDE NUNO BETTENCOURT TOSIN ABASI "Generation AXE" A Night of Guitars World Tour Asia 2017 LIVE Concert in JAKARTA Friday, 21st APRIL 2017 8.00pm Venue : ECOvention Eco Park - Ancol," tulis akun Instagram resmi original_prdction, Selasa (21/2).

Empat gitaris dunia YNGWIE MALMSTEEN, STEVE VAI, ZAKK WYLDE, NUNO BETTENCOURT, dan TOSIN ABASI siap memainkan distorsi rock dalam satu panggung dengan konsep one night one stand.

Original Production sendiri langsung mematok harga tiket yan terbagi dalam empat kategori.

Tiket VVIP dibanderol Rp 1,5 juta dan VIP dibanderol Rp 1 juta.

Sementara kelas Festival A dijual dengan harga Rp 750 ribu dan Festival B dijual dengan harga Rp 550 ribu.