Fan Liverpool Naik Pitam Lihat Video Philippe Coutinho

jpnn.com, LIVERPOOL - Bintang asal Brasil Philippe Coutinho telah memicu fan Liverpool naik pitam, setelah video latihan dia bersama Timnas Brasil beredar.

Brasil akan menjamu Ekuador dalam laga ke-15 kualifikasi Piala Dunia 2018, Jumat (1/9) besok. Nah, Coutinho yang dalam lima pertandingan resmi Liverpool di awal musim ini absen, dalam video justru terlihat bugar di latihan timnas.

Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp pernah mengatakan Coutinho belum bisa merumput karena cedera punggung, meski rumor tarik ulur transfernya ke Barcelona lebih kencang diperbincangkan. Dalam rekaman video, Coutinho tampak berlari, beraktivitas dengan bola hingga mencetak gol.

Ini yang membuat sejumlah fan Liverpool naik pitam alias marah dan panas hati. "

"Dia harus dikirim ke tim cadangan Liverpool sampai musim depan saat dia kembali," tulis pemilik akun @bashow68 di Twitter.

"Pertahankan dia, buat dia jadi pemain cadangan. Buat dia sadar bahwa klub tidak bisa memperlakukan klub, Klopp dan fan seperti itu. Sikapnya busuk," bunyi komentar di @essinem7. (adk/jpnn)

Video: Coutinho in Brazil training, having miraculously recovered from a 'sore back & illness.' #lfc [cbf futebol]: pic.twitter.com/KWt5K7TDcJ — lfcstuff (@stuffIfc) 28 Agustus 2017