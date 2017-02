Fashionista, SFP Bakal Datang Lagi

Kemeriahan Surabaya Fashion Parade 2016, event ini akan kembali diselenggarakan Mei mendatang. Foto : Jawa Pos

jpnn.com - Kabar baik bagi pecinta fashion di kawasan Indonesia Timur. Pasalnya, ajang fashion bergengsi, Surabaya Fashion Parade (SFP) resmi akan dihelat kembali 3 – 7 Mei mendatang. lebih dari seratus desainer confirm ikut serta dalam event yang tahun ini genap satu dekade.

Mengangkat tema Decimoda, tak hanya para desainer yang ditantang unuk mengeluarkan karya terbaik masing-masing. "Para model juga ditantang dalam acara itu. Sebab ini bisa digunakan sebagai batu loncatan untuk prestasi yang lebih tinggi," ujar Ketua Panitia SFP 2017 Elizabeth Njo May Fen saat ditemui di Kawi Lounge Sheraton Hotel Surabaya.

Perempuan yang akrab disapa Afen itu mengatakan, panggung fashion show akan dibagi menjadi lima tema. Yakni Look to East (hari pertama), Resort Wear (hari kedua), Moslem and Modest Wear (hari ketiga), Avant-garde and Urban (hari keempat), serta Red Carpet (hari kelima).

”Ini yang membedakan dari tahun sebelumnya," tambah Afen yang tahun ini ikut memperlihatkan desainnya di sesi Avant-garde.

Khusus untuk Afen sendiri, akan membawa lebih dari 25 busana karyanya dalam ajang tersebut. Salah satunya adalah ready-to-wear hitam dengan mix and match yang menjadi andalannya. Satu busana dapat diaplikasikan ke berbagai macam fungsi. "Celana panjang dapat berubah pendek. Lalu, lengan panjang juga dapat jadi pendek," ujar anggota Indonesian Fashion Chamber itu. (JPNN/pda)