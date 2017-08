Ferry Anggara Rujuk dengan Mpok Elly?

Elly Sugigi dengan Ferry Anggara. Foto Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Hubungan Ferry Anggara dengan Elly Sugigi kembali jadi pembicaraan netizen.

Keduanya dikabarkan balikan.

Dugaan ini bermula dari posting-an Ferry lewat akun Instagram miliknya.

Di mana Ferry menuliskan keterangan berupa ucapan terima kasih kepada seseorang yang berinisial E.

“You always make my day more mature,,,,makasi ya E semoga km selalu di kasih kesehatan, makin sayang keluarga dan semakin sukses. Amin,” tulisnya.

Postingan ini kembali ramai dibahas usai akun igtainment mengunggahnya.

“Hmm balikkan?? E itu Mpok Elly bukan ya ?,” tulisnya dalam caption.

"Oh jadi udah balikan atau E pere lain," kata akun eci321.