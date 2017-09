Film Karya Angelina Jolie Panen Pujian dari Kritikus

jpnn.com - Film First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers karya Angelina Jolie mendapat sambutan hangat saat diputar di Telluride Film Festival 2017 akhir pekan kemaren.

Sambutan bagus itu sekaligus mematahkan kabar terdapat kontroversi seputar metode casting di panti asuhan.

Seperti dilansir laman Aceshowbiz pada Senin (4/9), Scott Feinberg menyebut film First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers punya konsep yang baik. Terutama dari segi bahasa.

"Usaha terarah terbaik. Mungkinkah pesaing di luar kategori bahasa asing," kata Scott Feinberg

Pujian juga disampaikan Mark Johnson untuk film garapan Angelina Jolie. Dia menilai film anyar ini punya sisi menyentuh yang sangat pribadi.

"Brutal, melelahkan, dan sangat pribadi. Film dia ditakdirkan untuk membuat @AwardsCircuit," ucapnya.

Film First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers diputar perdana di Telluride Film Festival di Colorado pada akhir pekan kemarin. Setelah meramaikan festival, film tersebut akan debut di bioskop dan mulai streaming di Netflix pada 15 September 2017 mendatang.

Film ini berlatar belakang Kamboja, tempat Maddox diadopsi oleh Angie. First They Killed My Father diadaptasi dari memoar Loung Ung 2000 tentang genosida Khmer Merah.

Sumber : Jawapos.com