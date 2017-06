Film Wonder Women Dilarang Diputar, Ini Alasannya!

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Film Wonder Woman resmi dirilis di Indonesia pada Rabu, 31 Mei 2017. Sementara di Amerika Serikat, film yang diproduksi Warner Bros Pictures, Silver Pictures dan DC Entertainment itu baru gelar Jumat, 2 Juni 2017.

Film yang dibintangi Gal Gadot ini berjaya di box office dunia. Ada banyak alasan film yang bercerita dari pedalaman Kerajaan Amazon ini digandrungi di banyak negara.

Gol Gadot dalam film Wonder Woman. Foto Ist

Selain reviewnya yang menarik, pesan kritiknya juga elegan. Namun di beberapa negara, film Wonder Woman dilarang diputar. Salah satunya adalah Lebanon.

Pemerintah Lebanon memutuskan untuk menarik semua film Wonder Woman dari theater karena aktor utamanya, Gal Gadot, adalah orang Israel.

Menteri Ekonomi Lebanon mengeluarkan perintah pelarangan Wonder Woman hanya beberapa saat sebelum film itu dijadwalkan tayang.

Lebanon secara teknis memang masih perang dengan Israel. Padahal, film berbugjet besar itu sudah lolos sensor Lebanon.

Tetapi, usaha Campaign to Boycott Supporters of Israel-Lebanon untuk melarang penayangan film itu sukses. Mereka menyebut Wonder Woman adalah film mengenai tentara Israel.