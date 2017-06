Foo Fighters Kembali Menggebrak dengan Album Megah 'Concrete And Gold'

SHARES

jpnn.com - Foo Fighters kembali dengan album baru tahun ini. Band besutan Dave Grohl tersebut akan merilis album ke-9 mereka, 'Concrete And Gold' pada September mendatang.

Dibantu produser pop kekinian Greg Kurstin (Adele, Sia, Pink) dan Darrel Thorp (Beck, Radiohead), Grohl ingin 'Concrete And Gold' jadi album termegah Foo Fighters.

"Sebuah album rock raksasa tapi dengan sentuhan melodis dan aransemen Greg Kurstin. Seperti 'Sgt Pepper' versi Motorhead, atau semacam itulah," ujar eks drummer Nirvana itu, seperti diberitakan NME, Selasa (20/6).

Foo Fighters baru saja merilis single terbaru mereka 'Run' beberapa pekan lalu. Dua lagu baru, ‘The Sky Is A Neighbourhood‘ dan ‘La Dee Da’ juga sudah beberapa kali mereka mainkan dalam pertunjukkan live.

Akhir pekan ini Foo Fighters akan main di festival musik Glastonbury 2017. Beberapa lagu-lagu lainnya dari 'Concrete and Gold' kemungkinan akan masuk ke dalam set mereka.

Band asal Amerika Serikat ini juga berencana menyambangi Asia pada Agustus mendatang. Jepang, Korea Selatan, Thailand dan Singapore menjadi tujuan mereka. (dil/jpnn)

Berikut daftar lagu di album 'Concrete And Gold':

1. ‘T-Shirt’

2. ‘Run’

3. ‘Make It Right’

4. ‘The Sky Is A Neighborhood’

5. ‘La Dee Da’

6. ‘Dirty Water’

7. ‘Arrows’

8. ‘Happy Ever After (Zero Hour)’

9. ‘Sunday Rain’

10. ‘The Line’

11. ‘Concrete and Gold’