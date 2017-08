Foto Bareng Aktor Korea Ini, Tatjana Saphira Diserbu Penggemar K-Drama

jpnn.com, JAKARTA - Artis peran Tatjana Saphira sedang membuat kesal pencinta K-drama. Tepat di Hari Kemerdekaan RI ke-72, dia malah mengunggah foto bersama aktor Korea, Gong Yoo.

Pada foto yang diunggah di akun Instagram Tatjana, dia terlihat dirangkul pemain drama serial Korea berjudul Goblin itu.

“Had so much fun working with Gong Yoo and the lovely @asus team in Seoul last month. Siapa aja yang udah liat commercial film kita? Indonesia, stay tuned,” tulis Tatjana Saphira sebagai keterangan foto yang diunggahnya pada Kamis (17/8).

Foto unggahan itu pun langsung dibanjiri komentar dari warganet. Mereka merasa iri melihat Tatjana begitu akrab dengan Gong Yoo.

“Menang banyak kamu mbak,” celetuk mutiarasep. “ASTAGFIRULLAAAAH SEDIH ADEK LIATNYa,” balas nbrani. “Ya ampun so lucky you are,” sahut arzahfikadilah.