Foto Bareng Wanita Lain, Zack Lee Kembali Bikin Heboh

jpnn.com - Zack Lee berulah lagi. Sempat dihujat karena mesra dengan Nikita Mirzani, suami Nafa Urbach ini sekarang terlihat mesra dengan seorang wanita dalam foto yang diunggahnya di media sosial.

Dalam foto tersebut Zack Lee dengan wanita yang dipanggilnya Baby ini tampak akrab. Foto ini sendiri dipakai Zack untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun.

Munculnya foto tersebut terang saja menambah hangat isu keretakan rumah tangga Zack dan Naffa.

“Positive thinking aja ah say, minjenk gak mau su’udzon dulu… babang jeki panggil baby kan karena namanya emang baby,” tulis akun gosip @jenk_kelin_official.

Netizen pun langsung membanjiri post tersebut dengan beragam komentar.

“Yg jd masalah caption dy knp kudu ada kata DONT GIVE UP ON US yee kan bikin seseistri merong dn netijen baperrrr .. seolah2 zaklee kaga pny bini aje ngmg begitu . Org ganteng mah bebass,” kata akun khailyla.s.

“Kl beneram selengki.. cakepan bininya kemane2… ampun dah ni lakik,” ucap akun prima070712.