Foto Bupati Viral di Medsos, Panen Sanjungan

Bupati Simalungun, Sumut, JR Saragih sedang menandatangani berkas di atas pundak Kadis Pendapatan Kabupaten Simalungun Mixnon Andreas Simamora. Foto: istimewa/Metrosiantar.com

jpnn.com - Foto Bupati Simalungun, Sumut, JR Saragih sedang menandatangani berkas di atas pundak Kadis Pendapatan Kabupaten Simalungun Mixnon Andreas Simamora, menjadi viral di media sosial (medsos).

Foto tersebut diunggah seorang fotografer bernama Marcell Lahea.

Tidak sedikit yang membagikam foto tersebut melalui Facebook. Berbagai komenter pun bermunculan.

Seperti komentar Mangatur Nainggolan. Doa kami biarlah Tuhan menggerakkan masyarakat Sumut untuk memilih calon Gubernur Sumut yang benar benar melayani rakyat dan biarlah kelak Gubernur yang terpilih jauh dari perilaku korup, pungli apalagi mutasi krn tdk mau memberikan setoran untuk mempertahankan jabatan. Doa kami untuk Bapak Jopinus Ramli Saragih diberikan hikmat dalam memimpin Simalungun serta takut berperilaku korupsi. Amin”.

Komentar Bram Romeo II. “Situasional sangat mempengaruhi sistem keeja cepat dan bermanfaat. We Love You Pak JR. You Are Smart”.

Dalam kolom komenter Facebook Darmawan Saragih tertulis “Pak JR makin oke”.

Kadis Pendapatan Kabupaten Simalungun Mixnon, mengatakan berkas yang ditandatangani Bupati Simalungun saat itu adalah SK Bendahara semua SKPD di Kabupaten Simalungun.

Tujuannya agar seluruh pegawai di Kabupaten Simalungun tidak terlambat gajian di bulan Januari tahun 2017.