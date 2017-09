Foto Chicco Jerikho Ini Bikin Cewek-Cewek Gak Bisa Napas

Chicco Jerikho. Foto: Jawa Pos

jpnn.com - Chicco Jerikho membuat netizen heboh dengan post terbarunya di Instagram. Pria yang dikabarkan dekat dengan Mikha Tambayong ini mengunggah foto dirinya yang bertelanjang dada alias topless.

Dia memamerkan tubuh kekarnya serta abs atau otot-otot perutnya yang kotak. “It can’t rain all the time the sky won’t fall forever,” tulis Chicco dalam caption fotonya.

Foto ini pun langsung membuat heboh kaum hawa di Instagram. Banyak netizen yang mengaku terpukau dengan tubuh atletis bintang film Filosofi Kopi 2 ini.

“Omg itu badan bikin gue gak bisa napas,” kata akun ocha1701.

“Eiitsssss roti sobeknya rasa apa aja ituuu Sadiisss!!,” ujar akun patricialeeanwijaya.

“Wouuuwww mau donk di peluk sama tubuh indahmu,” sambung akun ophy_priscilla.

Sumber : Pojoksatu