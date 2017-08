Gagal Lanjut AGT 2017, Demian Aditya Janji Beri Kejutan

Demian Aditya. Foto: screencapt.YouTube

jpnn.com, JAKARTA - Gagal dalam ajang pencarian bakat America’s Got Talent (AGT) 2017 tak membuat Demian Aditya patah semangat.

Demian mengatakan, akan terus melakoni apa yang disukainya, yakni melakukan atraksi yang beresiko dan membahayakan dirinya.

Sebab, menurut Demian, itulah alasan mengapa dirinya tetap hidup.

"Siap-siap untuk kedatangan dan kembalinya gw di dunia sulap Indonesia,” ujar Demian dalam keterangannya di Instagram.

Tak sampai di situ, suami Sara Wijayanto ini juga membuat penggemarnya penasaran, lantaran menjanjikan adanya pertunjukan spektakuler.

“There’s gonna be something huge in the nearest time….be prepare,” tandasnya.

Demian juga mengucapkan terima kasihnya kepada semua yang sudah memberikan dukungan kepadanya, khususnya kepada masyarakat Indonesia.

“Indonesia, terima kasih atas perhatian dan supportnya," ucap Demian. (zul/ps/jpnn)

Sumber : PojokSatu