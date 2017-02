Galau? Aura Kasih: Saya Gagal Memahami

Aura Kasih. Foto dok JPNN.com

jpnn.com - Aura Kasih membuat netizen penasaran. Hal ini karena dia mengunggah foto yang berisi quote dari Rumi.

Quote tersebut bertuliskan, “Look for the answer inside your question”.

Tak lama, dirinya kembali mengunggah foto berisi tulisan berisi pesan yang ingin dia sampaikan kepada seseorang.

“Saya gagal memahami bentuk bahasamu. Seperti saya gagal membaca kata pamit dari matamu," ungkap Aura.

Sontak posting-an tersebut menarik perhatian netizen untuk berkomentar. Lewat kolom komentar, mereka menduga jika pelantun lagu Mari Bercinta ini sedang galau.(zul/ps/jpnn)