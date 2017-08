Gambar Burung di Batik Pak Habibie Ini Bermakna Dalam Sekali

SHARES

jpnn.com - Presiden RI Ketiga BJ Habibie memamerkan batik yang dia kenakan saat menghadiri jumpa pers jelang Habibie Festival 2017 di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (2/8). Batik yang dominan dengan warna merah itu memang punya makna spesial bagi ahli pesawar terbang tersebut.

Sepintas, motif di batik itu tak terlihat istimewa. Ada gambar burung dengan dua kepala.

Hanya saja, gambar itulah yang punya makna mendalam bagi Habibie. Yakni melambangkan kisah Habibie dengan mendiang istrinya, Hasri Ainun.

"Motif burung dua kepala itu sebagai Habibie dan Ainun. Tidak ada di mana pun lagi," kata BJ Habibie.

Tokoh kelahiran 25 Juni 1936 itu menambahkan, batik yang dipakainya dibuat khusus oleh salah satu perajin tanah air. "Batik ini dibuat tahun lalu," ucapnya.

Kisah hidup Habibie dan Ainun memang mampu membetot perhatian publik. Bakan film Habibie&Ainun meledak di pasaran dan menjadi box office.

Sedanggkan Habibie Festival 2017 bakal digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 7-13 Agustus mendatang. Berbeda dari penyelenggaraan tahun sebelumnya, Habibie Festival 2017 kegiatan nanti diadakan dengan skala lebih besar baik dalam lingkup tema, program, ataupun peserta dan aktivitasnya.

Habibie Festival 2017 mengangkat tema Technology and Innovation for People. Semua dikemas secara edutainment dalam tema harian. Mulai dari Connectivity, Mobile Life, Innovation Nation, Women in Tech, Makers Land, dan lainnya.