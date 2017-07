Gangnam Style Tumbang, Youtube Punya Raja Baru

SHARES

jpnn.com - Lagu See You Again milik Wiz Khalifa dan Charlie Puth menjadi video paling banyak ditonton di Youtube. Lagu balada itu sudah ditonton sebanyak 2.895.373.709 kali.

Hebatnya lagi, lagu ini mengakhiri dominasi Gangnam Style yang telah bertengger di puncak selama lima tahun terakhir dengan jumlah viewrs 2.147.483.647 kali tayangan. Sangking banyaknya yang nonton, video itu bikin YouTube harus merevisi jumlah view dari video yang terposting.

See You Again sendiri dirilis 2015 lalu untuk soundtrack film Furious 7. Lagu ini adalah persembahan untuk aktor Paul Walker yang meninggal dunia karena kecelakaan sebelum film tersebut selesai digarap.

Lirik sentimental (it's been a long day without you my friend, and I'll tell you all about it when I see you again) bahkan membuatnya jadi lagu pop yang paling banyak dilantunkan dalam upacara pemakaman di Inggris. See You Again juga mendapatkan nominasi dalam ajang Grammy Awards sekaligus Academy Awards.

Video tersebut mencapai semiliar penonton dalam enam bulan sejak kali pertama diposting. Dan pada September tahun lalu angkanya mencapai dua miliar. Tetapi, posisi itu mungkin juga tidak lama. Pasalnya, ada video lain yang secara cepat melampaui pendahulunya.

Lagu berbahasa Spanyol yang sedang hits banget, Despacito. Hanya dalam waktu enam bulan, video itu sudah ditonton 2,5 miliar kali. Dan angkanya terus naik. (BBC/tia/JPK)

