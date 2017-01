Gara-gara ini, Adinia Diminta Jadian Sama Reza Rahadian

Adinia Wirasti. Foto dok JPNN.com

jpnn.com - Adinia Wirasti merayakan ulang tahun yang ke-31 pada awal bulan kemarin. Bintang film Ada Apa dengan Cinta ini mendapatkan kejutan dari teman-teman terdekat, salah satunya Reza Rahadian.

Reza ikut andil memberikan kue berhiaskan lilin ultah untuk Adinia.

Tampak senyuman mengembang dari bibir Reza untuk Adinia yang kala itu menggendong anak laki-laki.

Beragam komentar diberikan netizen untuk potret kedekatan keduanya.

"Happy birthday kak @adiniawrst wish u all the best, Jesus Bless You kak. Aduh abang tatapan yang tajam membuat meleleh," tulis felisitas_arista.

Tak sampai di situ, banyak pula netizen yang berharap jika keduanya menjalin hubungan asmara di kehidupan nyata.

Adinia-Reza tercatat sudah terlibat dalam beberapa produksi film seperti Jakarta Maghrib, Kapan Kawin, Kartini dan yang teranyar Criti­cal Eleven.

Keduanya pun kerap diplot sebagai sepasang kekasih. Sejauh ini Adinia mengaku masih berteman baik dengan Reza.(RM/chi/jpnn)