Gara-Gara Nadal, Pertandingan Djokovic di 16 Besar Wimbledon Ditunda

jpnn.com, LONDON - Satu laga 16 Besar tunggal putra Wimbledon 2017, antara Novak Djokovic (Serbia/unggulan kedua) melawan Adrian Mannarino (Prancis), harus ditunda gara-gara kekalahan Rafael Nadal, Senin (11/7) dini hari.

Nadal kalah dari petenis Luksemburg, Gilles Muller, dalam pertandingan yang memakan waktu hingga empat jam 47 menit. Nah, seharusnya laga antara Djokovic vs Mannarino akan digelar setelah Nadal vs Muller, di court yang sama. Mengingat Wimbledon tak mengenal pertandingan di malam hari (waktu setempat), Djokovic vs Mannarino pun terpaksa ditunda.

Duel keduanya baru akan dilangsungkan pada Selasa (11/7) pukul 18.00 WIB. Ini membuat laga perempat final kategori tunggal putra digelar pada Rabu (12/7).

Sementara itu, laga perempat final tunggal putri tetap digelar pada Selasa (11/7) mulai pukul 19.00 WIB. Perempat final putri Wimbledon 2017 mempertemukan Garbine Muguruza vs Svetlana Kuznetsova, Venus Williams vs Jelena Ostapenko, Magdalena Rybarikova vs Coco Vandeweghe, dan Johanna Konta vs Simona Halep. (epr/jpg/jpnn)

Perempat Final Tunggal Putra Wimbledon 2017:

Andy Murray (Inggris Raya/unggulan 1) vs Sam Querrey (AS/24)

Gilles Mueller (Luksemburg/16) vs Marin Cilic (Kroasia/7)

Milos Raonic (Kanada/6) vs Roger Federer (Swiss/3)

Tomas Berdych (Rep.Ceko/11) vs Adrian Mannarino (Prancis)/Novak Djokovic (Serbia/2)