Gelar Pelatihan Fotografi Pariwisata dan Heritage, Undang Darwis Triadi

jpnn.com, SLEMAN - Gambar lebih banyak berbicara ketimbang kata-kata. Mantra sakti itu berlaku di dunia pariwisata. Upload gambar-gambar indah destinasi wisata mampu meningkatkan kunjungan wisatawan. Sejumlah tempat pariwisata ngehits karena unggahan foto para pengunjung atau pengelola tempat wisata.

Karena itulah, Menpar Arief Yahya selalu mengajak netizen untuk memperbanyak uploading foto, video pendek, infografis, ke media sosial. Kemenpar juga memfasilitasi berkembangnya GenPI - Generasi Pesona Indonesia dan GenWI - Generasi Wonderful Indonesia agar semakin atraktif menghiasi media sosial.

Dinas Pariwisata Sleman pun menggelar workshop teknik fotografi dengan mendatangkan fotografer kondang Darwis Triadi. Workshop ini sekaligus membahas hasil karya para peserta lomba fotografi bertema "Capturing Sleman's Beauty and Heritage Thru The Eyes of Photography".

Workshop ini akan dilakukan pada Rabu (9/8) mulai pukul 09.00 hingga 17.00 WIB bertempat di Omah Kecebong, Sendari, Sleman. Tak hanya hasil jepretan para peserta lomba, make up foto pun akan dibahas. Dalam membahas make up ini Darwis akan melakukannya dengan pakar tata muka dan rambut QQ Franky.

Dengan penguasaan teknik fotografi yang benar, sudut pengambilan yang pas, pencahayaan yang tepat serta fokus yang tepat, maka sebuah foto akan menjadi media penyampai pesan yang kuat. Foto wisata yang pas bisa "menceritakan" kondisi atau keadaan satu destinasi tanpa perlu banyak kata-kata disertakan.

Kehadiran Darwis Triadi diharapkan akan menjadi pemicu dan pemacu semangat bagi anak-anak muda Yogya dan Sleman khususnya, untuk makin mengeksplorasi potensi wisata di daerah ini. Lebih khusus lagi yang berkaitan dengan memotret model di satu tempat wisata.

Capturing Sleman's Beauty ini merupakan rangkaian kegiatan Sleman Fashion Festival (SFF). Kegiatan SFF diharapkan mendongkrak Sleman sebagai destinasi wisata belanja batik dan fashion. Dalam konteks itu pula digelar berbagai seminar dan workshop yang berkaitan dengan batik, fashion hingga industri kreatif.

Di antaranya seminar Perkembangan Alat dan Teknologi dalam Pewarnaan Alam. Seminar berlangsung tanggal 7 Agustus 2017 di Rumah Dinas Bupati Sleman. Seminar menghadirikan narasumber Dr Ir Edia Rahayungsih MS dari UGM yang akan bicara seputar Perkebunan dan Pengolahan. Kemudian juga hadir Dr. Ir. Eko Mursito Budi dari ITB yang akan mengupas Teknologi Pengikat Warna Alam dan Pengeringan.